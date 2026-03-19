Три района в руинах, дырки в домах и пожары по всему городу: россияне массированно обстреляли Одессу (фото)
По предварительной информации, в результате ночной атаки пострадали три человека.
В ночь на 19 марта россияне массированно обстреляли Одессу: три района в руинах.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
К сожалению, пострадали три человека, из заблокированных квартир спасены три жителя.
Один из «Шахедов» попал в многоэтажку — частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств.
По состоянию на утро четверга ситуация по районам города следующая:
Приморский район
Зафиксированы повреждения 12 жилых домов. Двое пострадавших были доставлены в больницу. Коммунальные службы занимаются расчисткой близлежащих территорий и закрытием оконных проемов. На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций по дальнейшим действиям и оформлению помощи.
Киевский район
Повреждения получила жилая 22-этажка и общежитие одного из университетов — всего выбито около 180 окон. С 01:10 на месте развернут штаб. К ликвидации последствий привлечены более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехники. Продолжаются работы по закрытию окон пленкой и плитами OSB. Одному пострадавшему оказана помощь на месте.
Хаджибейский район
Зафиксировано частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальщики уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна. Идет процесс составления актов обследования по обращениям жителей.
В центре города из домов осыпаются фрагменты фасада.
На всех локациях работают штабы, специалисты районных администраций и коммунальные предприятия. Сбор информации о масштабах разрушений продолжается.
Спасатели сообщили детали
В результате атак произошло частичное разрушение квартир на 18-м и 19-м этажах 25-этажного жилого дома с последующим возгоранием.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Также зафиксированы разрушения и пожар в двухэтажном жилом доме.
В другом жилом секторе произошло разрушение второго этажа в трехэтажном доме, что повлекло загорание квартир и припаркованного рядом легкового автомобиля. Всего повреждения получили более 10 автомобилей. Из дома спасены 3 человека, а психологами ГСЧС оказана помощь 19 гражданам, среди которых 3 детей.
Кроме того, возникло возгорание квартиры на 14-м этаже 22-этажного жилого дома, из которого эвакуировано 70 человек.
Также зафиксированы повреждения транспортных средств на территории одного из коммунальных предприятий.
От ГСЧС для ликвидации последствий привлекались 28 единиц техники и 121 спасатель.
Напомним, россияне утром 19 марта атаковали инфраструктуру Запорожья. Есть раненый человек.