Россияне массированно ударили по газодобывающему предприятию на Харьковщине (фото)

Более 10 беспилотников «Шахед» нанесли значительные повреждения оборудованию группы Smart Energy.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российские дроны "Шахед"

Российские дроны «Шахед» / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты атаковали беспилотниками газодобывающее предприятие группы Smart Energy в Харьковской области. Оборудование подверглось значительным разрушениям.

Об этом сообщили на Facebook-странице Smart Energy.

Во время массированной атаки по газодобывающему объекту на Харьковщине россияне целенаправленно запустили более 10 дронов «Шахед». Существенно было повреждено оборудование. Последствия еще уточняются.

Обошлось без пострадавших, ведь с начала года предприятие простаивает из-за остановленного специального разрешения на добычу.

«Мы готовы немедленно начать восстановление объекта. Однако это напрямую зависит от решения властных органов по разблокированию лицензий», — отметили в Smart Energy.

Последствия атаки по газодобывающему объекту на Харьковщине

Последствия атаки по газодобывающему объекту на Харьковщине

Напомним, 9 декабря российские войска атаковали ударными дронами объекты газовой инфраструктуры Украины, обеспечивающие топливом население. Произошли разрушения критически важного оборудования, однако обошлось без пострадавших.

