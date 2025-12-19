Россияне массированно ударили по газодобывающему предприятию на Харьковщине (фото)

Российские дроны «Шахед» / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты атаковали беспилотниками газодобывающее предприятие группы Smart Energy в Харьковской области. Оборудование подверглось значительным разрушениям.

Об этом сообщили на Facebook-странице Smart Energy.

Во время массированной атаки по газодобывающему объекту на Харьковщине россияне целенаправленно запустили более 10 дронов «Шахед». Существенно было повреждено оборудование. Последствия еще уточняются.

Реклама

Обошлось без пострадавших, ведь с начала года предприятие простаивает из-за остановленного специального разрешения на добычу.

«Мы готовы немедленно начать восстановление объекта. Однако это напрямую зависит от решения властных органов по разблокированию лицензий», — отметили в Smart Energy.

Последствия атаки по газодобывающему объекту на Харьковщине

Напомним, 9 декабря российские войска атаковали ударными дронами объекты газовой инфраструктуры Украины, обеспечивающие топливом население. Произошли разрушения критически важного оборудования, однако обошлось без пострадавших.