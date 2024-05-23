Россияне массированно ударили по Харькову: первые подробности от власти о жертвах и последствиях

Также враг ударил по Золочеву и Люботине.

В четверг, 23 мая, российские оккупационные войска совершили массированную атаку по Харькову. Захватчики нанесли 15 ударов. Сначала было известно о по меньшей мере двое погибших, а впоследствии - еще о двух жертвах.

Об этом сообщил глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову! По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Как всегда, исключительно гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты ударили по Золочеву. Там по меньшей мере двое пострадавших. Кроме того, медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине.

В свою очередь, городской голова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты атаковали инфраструктуру Харькова.

"Имеем подтвержденную информацию по ударам по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города", — сообщил он.

По его словам, еще один "прилет" произошел по частному предприятию. По предварительной информации, там один человек погиб, а шестеро – раненых. Кроме того, пребывание трех человек невозможно установить из-за большого пожара. Глава ОВА подчеркнул, что речь идет о предприятии, которое занимается печатью.

Впоследствии Терехов сообщил, что на другом атакуемом объекте погиб еще один человек.

Как сообщалось, в Харькове раздались взрывы. Оккупанты мощно нанесли удары по областному центру.

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