Россияне массированно ударили по Одессе "Шахедами": власти сообщили о пострадавших и последствиях

В ночь на 19 февраля российские войска массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. По меньшей мере четыре человека пострадали, среди которых один ребенок. Кроме того, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура. В частности, детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили.

В части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей.

"На местах над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", – добавил чиновник.

Ночью 19 февраля армия РФ атаковала Одессу.

Ночью 19 февраля армия РФ атаковала Одессу. / Фото: Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, ночью в Одесской области после взрывов частично исчез свет. Кроме того, отсутствует электро, вода и теплоснабжение в большой части домов».

Взрывы в Одессе сегодня: сотни домов без света и тепла, разбитая детская больница!

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