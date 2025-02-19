Россияне массированно ударили по Одессе "Шахедами": власти сообщили о пострадавших и последствиях

Повреждена гражданская инфраструктура.
В ночь на 19 февраля российские войска массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. По меньшей мере четыре человека пострадали, среди которых один ребенок. Кроме того, есть разрушения.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
В результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура. В частности, детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили.
В части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей.
"На местах над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", – добавил чиновник.
Напомним, ночью в Одесской области после взрывов частично исчез свет. Кроме того, отсутствует электро, вода и теплоснабжение в большой части домов».
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