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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
7152
Время на прочтение
1 мин

Россияне массированно ударили по Полтаве: что известно о последствиях

Информации о потерпевших нет.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © Associated Press

Вчера вечером. 27 марта армия РФ нанесла массированный удар беспилотниками по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской общины.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Часть целей была поражена силами и средствами ПВО. В результате попаданий и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате атаки произошло возгорание общей площадью 2500 кв. м. По состоянию на четыре часа пожар на всех объектах ликвидирован.

Прошло без пострадавших, добавил Когут.

Напомним, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Россия продолжает избивать по энергетике. По его словам, подтверждены два удара в сутки.

Дата публикации
Количество просмотров
7152
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