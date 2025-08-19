- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4000
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне массированно ударили по Полтавщине: первые детали от власти
Под ударами БпЛА находились Лубны и Кременчуг.
Ночью против, вторника, 19 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Полтавскую область. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Повреждены админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.
"Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью стало известно, что Украину атакуют около 70 российских дронов. По информации военных, большинство БПЛА находились на Полтавщине. В частности, в Лубнах были слышны звуки взрывов.