Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4000
Время на прочтение
1 мин

Россияне массированно ударили по Полтавщине: первые детали от власти

Под ударами БпЛА находились Лубны и Кременчуг.

Автор публикации
Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © ГСЧС

Ночью против, вторника, 19 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Полтавскую область. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Повреждены админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.

"Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью стало известно, что Украину атакуют около 70 российских дронов. По информации военных, большинство БПЛА находились на Полтавщине. В частности, в Лубнах были слышны звуки взрывов.

