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- Украина
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Россияне массированно ударили по Прикарпатью: что известно о пострадавших и последствиях (фото)
Во время российских обстрелов произошло попадание на территории Ивано-Франковской области.
Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью. Последствия фиксируют и в Ивано-Франковске и в населенных пунктах области. Есть раненые.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Предварительно четыре человека травмированы, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, в Ивано-Франковске спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на одной из стоянок, а также возгорание производственно-складских помещений.
Кроме того, в Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар двухэтажного жилого дома. Также в этом обществе повреждены другие жилые дома.
В Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания.
Глава ОВА Светлана Онищук заметила, что ночью враг нанес массированный удар по области.
"Зафиксировано попадание. К сожалению, есть пострадавшие", - подчеркнула чиновница и пообещала впоследствии сообщить детали.
ФОТО
Как сообщалось, этой ночью РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. Военные страны-агрессорки атаковали город ракетами и беспилотниками. По меньшей мере, в трех селах общины повреждения инфраструктуры.