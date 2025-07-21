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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне массированно ударили по Прикарпатью: что известно о пострадавших и последствиях (фото)

Во время российских обстрелов произошло попадание на территории Ивано-Франковской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

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Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью. Последствия фиксируют и в Ивано-Франковске и в населенных пунктах области. Есть раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Предварительно четыре человека травмированы, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в Ивано-Франковске спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на одной из стоянок, а также возгорание производственно-складских помещений.

Кроме того, в Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар двухэтажного жилого дома. Также в этом обществе повреждены другие жилые дома.

В Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания.

Глава ОВА Светлана Онищук заметила, что ночью враг нанес массированный удар по области.

"Зафиксировано попадание. К сожалению, есть пострадавшие", - подчеркнула чиновница и пообещала впоследствии сообщить детали.

ФОТО

Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью.

Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью.

Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью.

Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью.

Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью.

Ночью на 21 июля русская армия ударила по Прикарпатью.

Как сообщалось, этой ночью РФ нанесла наибольший удар по Ивано-Франковску. Военные страны-агрессорки атаковали город ракетами и беспилотниками. По меньшей мере, в трех селах общины повреждения инфраструктуры.

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