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- Украина
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Россияне массированно ударили по рынку: возникли пожары и разрушения, много травмированных (видео)
Армия РФ ударила 12 КАБ по рынку.
Российская армия нанесла массированный удар по поселку Васильковка в Синельниковском районе на Днепропетровщине. Ранения получили девять человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, Васильковскую общину атаковали 12 российских КАБов. Сильно досталось местному рынку. Там возник пожар, повреждены восемь магазинов и десять торговых павильонов. Кроме того, в поселке разрушен многоквартирный дом.
Отметим, что глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что шесть травмированных госпитализировали. В частности, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.
Напомним, утром 13 июня Запорожье взорвались сильные взрывы. Россияне атаковали дронами в городе объект критической инфраструктуры. Погиб мужчина.