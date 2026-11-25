Российская атака на энергетику Украины / Иллюстративное изображение / © ТСН.ua

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Российская армия массированно атаковала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате ударов объект прекратил генерацию электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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«россия совершила массированную атаку на одну из ТЭС ДТЭК. Станция приостановила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование», — говорится в заявлении.

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В компании отметили, что это уже третья массированная атака на ее станции с начала ноября.

Атаки РФ на энергетику Украины — последние новости

Напомним, накануне российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру Одесской и Днепропетровской областей, что повлекло масштабные перебои со светом.

По состоянию на 23 ноября энергетикам удалось восстановить критическую инфраструктуру в Одессе и частично стабилизировать ситуацию, хотя в регионе еще возможны ограничения. На Днепропетровщине ситуация значительно сложнее: за два дня враг повредил четыре энергообъекта и ударил по магистральным сетям, обесточив около 353 тыс. домов, в том числе значительную часть Днепра, город Самар и прилегающие районы. Энергетики продолжают ремонт.

Кроме того, российские войска 24 ноября били по энергетической инфраструктуре Киевской области, повредив объекты в Вышгородском и Белоцерковском районах.

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В ночь на 25 ноября российские дроны атаковали объект энергетической инфраструктуры в Житомирском районе.

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