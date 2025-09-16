- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне массированно ударили по Запорожской области: есть жертвы
Атаки военных РФ по Запорожью 16 сентября унесли жизни двух человек. Есть потерпевшие и разрушения.
Российские войска массированно атаковали Пологовский район и Запорожье. Погибли два человека, еще 14 — получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«В течение суток кафиры нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области», — подчеркнул он.
По данным ОВА, войска РФ осуществили:
11 авиационных ударов — Балабино, Григоровка, Гуляйполе, Красное и Успеновка.
329 БпЛА разной модификации — Богдановка, Плавные, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Новоандреевка, Новопавловка, Красное и Преображенка.
17 обстрелов из РСЗО — Запорожье, Кушугума, Гуляйполе и Новоданиловка.
183 артиллерийских — Плавные, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Новоандреевка и Красное.
«Поступило 134 сообщения о повреждениях многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек», — говорится в сообщении.
Как мы писали, ночью 16 сентября РФ атаковала Запорожье. В результате ночного удара пострадали 13 человек. Среди раненых — дети 4 и 17 лет. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
«Пострадавшие продолжают обращаться за помощью медиков. К сожалению, один человек — 41-летний мужчина — погиб», — отметил он.
На месте работают экстренные службы. Ликвидация последствий обстрелов продолжается.