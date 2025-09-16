ТСН в социальных сетях

Россияне массированно ударили по Запорожской области: есть жертвы

Атаки военных РФ по Запорожью 16 сентября унесли жизни двух человек. Есть потерпевшие и разрушения.

Обстрел Запорожья 16 сентября

Обстрел Запорожья 16 сентября / © Запорожская ОВА

Российские войска массированно атаковали Пологовский район и Запорожье. Погибли два человека, еще 14 — получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В течение суток кафиры нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области», — подчеркнул он.

По данным ОВА, войска РФ осуществили:

  • 11 авиационных ударов — Балабино, Григоровка, Гуляйполе, Красное и Успеновка.

  • 329 БпЛА разной модификации — Богдановка, Плавные, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Новоандреевка, Новопавловка, Красное и Преображенка.

  • 17 обстрелов из РСЗО — Запорожье, Кушугума, Гуляйполе и Новоданиловка.

  • 183 артиллерийских — Плавные, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Новоандреевка и Красное.

«Поступило 134 сообщения о повреждениях многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек», — говорится в сообщении.

Как мы писали, ночью 16 сентября РФ атаковала Запорожье. В результате ночного удара пострадали 13 человек. Среди раненых — дети 4 и 17 лет. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

«Пострадавшие продолжают обращаться за помощью медиков. К сожалению, один человек — 41-летний мужчина — погиб», — отметил он.

На месте работают экстренные службы. Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

