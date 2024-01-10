Россияне массово покидают окопы и сдаются в плен – Штупун

Очевидно, оккупанты осознают, что ничего хорошего в Украине их не ждет.

Российские военные все чаще отказываются уходить в наступление и пытаются покинуть позиции. Ожидается, что за дезертирство военное руководство армии РФ угрожает расстрелами и применяет физическое насилие.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не хочешь умереть в бою? Расстреляем на месте!"

По словам Штупуна, недавно был случай, когда около 40 оккупантов самовольно покинули окопы и пытались скрыться с оружием в сторону Крыма. Речь идет о целом взводе армии РФ, который пытались выловить и вернуть назад. В целях контроля над оккупантами, не очень охотно уходящими в наступление, на позиции прибывают представители высшего командования России.

"Они запугивают военных, угрожают расстрелами и проводят физическое насилие. Так они стимулируют оккупантов к проведению штурмовых действий. Они унижают их как морально, так и физически", — говорит представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Среди россиян, которые отказываются идти в наступление, в частности:

только что мобилизованные, которые еще не видели ужасов фронта и ничего не понимают;

военные, которые уже были на штурмах, выжили каким-то образом, но возвращаться туда снова им страшно.

Кроме страха, оккупанты также пытаются избежать наступления из-за похолодания и санитарных условий на фронте.

"Они соглашаются стоять в обороне, но идти в наступление, проводить штурмовые действия не хотят. Ведь даже незначительное ранение при морозах и нынешнем уровне полевой медицины РФ завершается в большинстве случаев смертью", — пояснил спикер.

Как акцентирует Штупун, в течение четырех дней 30 человек сдались в плен. Это могут быть:

остатки штурмовых групп, выводимых операторами БпЛА;

бойцы армии РФ, увлеченные нашими разведчиками или штурмовиками на некоторых позициях;

те, кто решил спастись по программе "Хочу жить".

Ранее стало известно, что российские оккупанты, в том числе и экипажи вражеской бронетехники, на Таврическом направлении отказываются участвовать в штурмах.

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