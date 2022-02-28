Россияне массово разыскивают потерянных солдат через украинский портал "Ищи своих"

По последним данным, уже поступило более 2 тысяч обращений.

Россия блокирует на своей территории платформу украинского МВД для россиян, направленную на то, чтобы россияне смогли найти своих солдат. Уже за первые сутки уже поступило более 2 тысяч обращений.

Об этом во время прямого эфира телеканала Рада сообщила нардепка "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, за первые сутки работы более 2 тысяч русских женщин обратились на портал "Ищи своих", поскольку у их сыновей и мужчин просто забрали телефоны и с ними отсутствует связь.

Нардепка подчеркнула, что родственники жалуются, потому что с солдатами, которых отправили воевать в Украину, они не имеют связи с 24 февраля.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел создало вебсайт "Ищи своих" с информацией о попавших в плен или погибших во время войны в Украине российских военных.

"Ваши власти забрали у ваших родственников телефоны. Они не имеют возможности связаться с вами, и вы вообще не понимаете, что с вашими родственниками. В связи с этим по инициативе Министерства внутренних дел Украины был создан сайт 200rf.com, на этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших для того, чтобы можно было их идентифицировать. Выкладываем документы погибших и попавших в плен", — рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.