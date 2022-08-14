Россияне массово спешат сбежать из Крыма: перед Керченским мостом несколько дней – километровые пробки (видео)

После удара по авиабазе в Новофедоровке прошло несколько дней, а очереди из желающих покинуть украинский полуостров только увеличиваются. Россияне массово спешат покинуть Крым из-за страха новых ударов.

В Сети публикуют видео с огромными очередями российских машин, стоящих на выезде с Крымского моста.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, очереди из авто составляют десятки километров. Так, пробки из желающих бежать в Россию растянулась до Горностаевки, которая расположена от Керчи более 25 км. На видеозаписи, распространенной в телеграмме, видны километровые пробки из авто, которые спешат уехать из Крыма.

Известно, что эти очереди тянутся с 9 августа, когда в Крыму на одном из аэродором произошел "хлопок". Россияне, уже привыкшие жить на украинском полуострове, неохотно уезжают из Крыма.

Напомним, недавно в сети появилось видео истерии россиянки, которая не хотела бежать из Крыма, но вынуждена, потому что боится за свою жизнь. Женщина плакала и истерила из-за этого.

Отметим, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупацина "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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