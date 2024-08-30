Россияне меняют места дислокации складов в Крыму: подробности

Российские войска активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму.

Об этом сообщает "Атеш".

"Российские вооруженные силы продолжают перемещать склады с боеприпасами, топливом и мобильными заправочными станциями из-за частых ударов по ним", — говорится в сообщении.

С этой целью россияне приступили к строительству дороги возле поселка Тимашевка.

Россияне меняют места логистических путей в Крыму

"Агенты отслеживают все перемещения бензовозов на полуострове и фиксируют новые места хранения", – добавили в сообщении.

Ранее мы сообщали, что партизаны в Сочи обнаружили российскую систему ПВО "Панцирь-С1", которую разместили прямо на пляже для отдыхающих.

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