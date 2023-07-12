Россияне минируют объекты на территории Запорожской АЭС

Потенциальный риск теракта на ЗАЭС ежедневно растет.
Захватчики установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины на разных объектах станции. Речь идет о технических помещениях и машинных залах.
Об этом сообщает Military Media Center.
"Минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами целенаправленно, это создает состояние опасности на ядерном объекте", – говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты установили на крышах энергоблоков ЗАЭС пулеметные гнезда. Вероятно, враг расположил на станции взрывчатку, и действительно может прибегнуть к ее подрыву. Теракт на Каховской ГЭС – очередное тому доказательство.
Ранее о подготовке захватчиками провокации на Запорожской АЭС сообщали наши военные. Традиционно, враг имеет целью обвинить в обстреле ВСУ.
В МАГАТЭ сообщили, что не обнаружили взрывчатку на станции, однако эксперты все еще не получили доступ на крышу.
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