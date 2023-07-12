Россияне минируют объекты на территории Запорожской АЭС

Захватчики установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины на разных объектах станции. Речь идет о технических помещениях и машинных залах.

Об этом сообщает Military Media Center.

"Минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами целенаправленно, это создает состояние опасности на ядерном объекте", – говорится в сообщении.

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Напомним, оккупанты установили на крышах энергоблоков ЗАЭС пулеметные гнезда. Вероятно, враг расположил на станции взрывчатку, и действительно может прибегнуть к ее подрыву. Теракт на Каховской ГЭС – очередное тому доказательство.

Ранее о подготовке захватчиками провокации на Запорожской АЭС сообщали наши военные. Традиционно, враг имеет целью обвинить в обстреле ВСУ.

В МАГАТЭ сообщили, что не обнаружили взрывчатку на станции, однако эксперты все еще не получили доступ на крышу.

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