Россияне минируют территории вблизи Энергодара и Каховского водохранилища

Российские оккупанты минируют поля на Запорожском направлении и вблизи Энергодара. Есть опасность пребывания в лесополосах вблизи города и на территориях Каховского водохранилища.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Весной, с началом так называемого "дачного" сезона, новая опасность предстает перед владельцами приусадебных и загородных домов и участков. Это касается не только риска наступить на мину на собственном огороде или по дороге к нему, но и высокой вероятности при обработке земли задеть неразорванный снаряд", — подчеркнул он.

Жителей Энергодара, которые остаются в оккупированном городе, просят быть максимально осторожными.

Орлов не исключает, что россияне ждут контрнаступления ВСУ. А минирование территории свидетельствует о подготовке к оборонным мерам врага.

Напомним, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию будет стоить 37,4 млрд долларов. Только потребности на текущий год достигают более 397 млн долларов, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

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