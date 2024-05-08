Россияне модернизировали ракету Х-101: британская разведка оценила последствия

Для незащищенных целей она может стать более опасной.

Командование авиации дальнего действия Военно-космических сил России повысило летальность ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102 (по кодификации НАТО – AS-23 KODIAK). Ее оснастили второй боеголовкой.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается, враг пытается модифицировать свои системы и изменять тактику на протяжении всего конфликта. Дело в том, что украинская ПВО перехватывает слишком много ракет. Да, РФ нужно расширить возможности для большего эффекта, использовать более старые ракеты, потому что современные иссякли еще в начале конфликта.

"Эта последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия вдвое. Однако ВКС РФ не требуется полный диапазон, чтобы бить по всей Украине. Вторая боевая часть предназначена для повышения осколочного действия на цель. Вполне возможно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей. ", – предполагают в британской разведке.

Напомним, во время массированного ракетного удара, нанесенного российской армией в ночь на 29 марта, Силы обороны Украины сбили крылатую ракету Х-101 с двойной боевой частью.

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