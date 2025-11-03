- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне модифицировали «Шахеды»: что изменилось
Россияне переместили CRPA-антенны внутрь "Шахедов" и по центру.
В последнее время пилоты дронов-перехватчиков сообщают, что наблюдают Шахеды, которые теперь летают без антенн CRPA. Этому есть простое объяснение.
Об этом написал специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Как отметил «Флэш», вокруг этого возникают самые фантастические версии.
«Но все проще, россияне убрали CRPA-антенны из крыла и переместили их внутрь „Шахеда“ и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что заводом внесено изменение в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны», — сообщил он.
Следовательно, продолжает «Флэш», россияне убеждены: их сотрудничество с Китаем будет стабильным и долгосрочным.
«Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты», — констатировал Бескретнов.
Ранее о модернизации "Шахедов" РФ сообщали в украинской разведке. Речь шла об усиленной боеголовке, возможностях автономного наведения и элементах ИИ.
"Указанный БпЛА содержит высокоскоростной миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее РФ", - говорится в сообщении.