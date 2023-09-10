Россияне могли выпустить на свободу жестокого убийцу 11-летней Даши Лукьяненко: что известно

Осужденный за жестокое убийство 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов отбывал наказание в Херсоне, однако после оккупации города он исчез. Оккупанты могли выпустить его на свободу.

Об этом сообщил бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

По данным Форостяка, Николай Тарасов отбывал наказание за убийство 11-летней девочки в Херсоне, однако после оккупации города он скрылся.

"Убийца и палач 11-летней Даши Лукьяненко — осужденный Николай Тарасов отбывал свой 15-летний срок заключения в Херсоне. После освобождения правобережья Херсонской области и исправительного заведения, его уже там не было, где-то исчез во время оккупации, говорят оккупанты отпустили всех Еще одна гримаса войны", — написал Руслан Форостяк.

В комментарии изданию " Интент " адвокат семьи Даши Лукьяненко Рубен Степанян подтвердил информацию о Тарасове.

"То есть лучший вариант, который куда-то перевели, но не удастся найти ответ куда. Также, обращались к осужденным, где он находится, но не получили ответ и на этот вопрос", — сказал Рубен Степанян.

Дарья Лукьяненко

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: что известно

В селе Ивановка Одесской области в июне 2019 загадочно исчезла 11-летняя девочка. Она шла с рынка, где работает ее мама на урок танца в школу, однако по дороге девочка исчезла.

Правоохранители, волонтеры и местные жители неделю искали 11-летнюю Дашу. Ее тело нашли 19 июня в выгребной яме дома 22-летнего жителя Ивановки Николая Тарасова, оказавшегося соседом девочки. Он хорошо знал Дарью.

По данным следствия, мужчина задушил девочку руками, пытался изнасиловать, нанес ей ранение острым предметом, после чего связал ноги скотчем, натянул на голову пакет, замотал его скотчем, привязал к ногам камень и сбросил на трехметровую глубину к выгребной яме туалета.

Парень сначала сознался в убийстве, но потом начал это отрицать. Родители Тарасова, вероятно, не знали о том, что их сын убил соседскую девочку. Впоследствии мать извинилась за то, что воспитала такого сына. В январе 2021 года Николай Тарасов приговорен к 15 годам лишения свободы.

Жестоко убитой 11-летней Дарье Лукьяненко установили памятник в поселке Иванковка Одесской области.

Памятник Даше Лукьяненко / Фото: Думская

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