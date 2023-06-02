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Россияне могут готовить провокации на химическом заводе в Крыму: в Херсонской ОВА заявили об опасности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне могут готовить провокации на химическом заводе в Крыму: в Херсонской ОВА заявили об опасности

Российские войска могут готовить провокации на химическом заводе в Армянске. / Фото: Associated Press

Людей просят сохранять спокойствие.

Российские оккупанты готовят провокацию на химзаводе заводе в Армянске временно аннексированного Крыма. Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минуют территорию.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.

"Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и как минимум еще семь областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессорка", — сообщил руководитель ОВА.

По его словам, власти области готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть и призвали всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации врага.

"Мы четко отдаем себе отчет в угрозе для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть", — подчеркнул Прокудин.

Как сообщалось, в украинском ГУР информировали о том, что спецслужбы государства-агрессорки России планируют устроить провокацию с применением химического оружия против оккупационной армии России, чтобы обвинить в этом Украину.

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Дата публикации
Просмотры
203
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