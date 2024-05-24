"Россияне могут сделать еще один источник давления": офицер ВСУ сказал, о каком направлении идет речь

Должно быть понимание где и какие силы и средства противник накапливает.

Количество диверсионно-разведывательных операций россиян в Сумской области возросло. Есть информация, что они там накапливают необходимые силы, чтобы растягивать наши резервы.

Об этом рассказал Игорь Лапин, спецназ, офицер ВСУ, в эфире "Эспрессо".

"На Харьковщине им это удалось. А кто остановил врага на Харьковщине кроме бригады ТрО, которая укомплектована без мотопехотных подразделений? Туда были заброшены резервы. Это было спецподразделение Нацгвардии и другие спецподразделения. А если сейчас параллельно уйдет на Сумщине, то мы с каких фронтов будем снимать наш личный состав?", – заметил офицер ВСУ.

Он объяснил: когда начались проблемы в Очеретино, на то направление с другого участка перебросили 100-ю бригаду. Следовательно, накопление резервов желает быть лучше.

"Россияне могут сделать еще один источник давления на наши Вооруженные силы и растягивать наши резервы. Сегодня они прошли на Харьковщине, я думаю, что недолгое время, когда они тоже будут делать где-то на каких-то участках на Сумщине. Однако это не будет бесследно для нашей разведки, должно быть понимание где и какие силы и средства противник накапливает", – добавил Лапин.

Ранее речь шла о том, что фиксируется наращивание врагом сил на границах. Речь идет о Сумщине и Черниговщине.

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