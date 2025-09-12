ТСН в социальных сетях

Россияне мощно атаковали Сумы беспилотниками: есть жертвы и разрушения в городе

По данным ОВА, на месте атаки возник пожар. Поврежден транспорт и нежилые здания.

Россияне терроризируют украинцев

Россияне терроризируют украинцев / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 12 сентября, российские военные ударили по промышленной зоне на окраине Сум ударными беспилотниками. На месте атаки возник пожар.

Об этом сообщил и.о главы Сумской ОВА Артем Кобзарь.

По его данным, поврежден транспорт и нежилые здания.

«Там мог находиться охранник, сейчас с ним нет связи», — отметил он.

Последствия атаки

Последствия атаки

Впоследствии глава ОВА Олег Григоров сообщил, что охранник погиб.

«К сожалению, в Сумах под завалами обнаружили тело погибшего охранника. После первого попадания БпЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним исчезла», — уточнил он.

Продолжаются спасательно-розыскные работы и ликвидация последствий атаки.

Напомним, россияне 11 сентября в очередной раз атаковали Сумы. Вражеский беспилотник попал в собор. По данным ОВА, в результате прилета российского дрона есть повреждения.

