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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне мощно накрыли пять районов Киевщины: есть погибший, повреждена энергетика и дома

Ночью оккупанты нанесли массированные удары по Киевской области дронами и ракетами.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Атака в Киевской области 7 ноября.

Атака в Киевской области 7 ноября.

Россияне массированно атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

О последствиях сообщили в КОВА.

Под ударом оказались объекты энергетики, гражданская инфраструктура и жилые дома. В Броварском районе в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате вражеской атаки накануне вечером», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения в пяти районах Киевщины.

В Бучанском и Обуховском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В Броварском районе повреждено административное здание, 11 автомобилей, помещение автозаправочной станции, автосалон и объекты двух СТО. Также повреждены производственно-складские помещения, два предприятия и 10 частных домов.

В Белоцерковском районе повреждены 4 частных жилых дома. Взрывной волной выбиты окна. В Бориспольском районе поврежден объект инфраструктуры.

«Сейчас службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия вражеской атаки», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ночью российские войска атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Винницкой области. В результате обстрела пострадал один человек — он находится в тяжелом состоянии в больнице. Также повреждена пожарная часть и территория местного рынка. Огонь уничтожил несколько частных автомобилей и торговый киоск, в постройках выбило окна.

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