Дата публикации
Категория
Украина
Россияне мощно ударили по Херсону: в части города блэкаут

Под огонь попали жилые кварталы и критическая инфраструктура.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Россияне нанесли массированный удар по Херсону. Из-за атаки часть города обесточена.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

«Оккупанты снова нанесли массированный удар по городу с РСЗО. Огнем были накрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. Пока уточняем информацию о пострадавших», — отметил он.

Напомним, 25 декабря россияне массированно обстреляли центр Херсона. Попали в рынок, где люди готовились к празднику. Есть жертвы.

Раньше оккупанты ударили дроном по Херсону. В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

