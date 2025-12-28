- Дата публикации
Россияне мощно ударили по Херсону: в части города блэкаут
Под огонь попали жилые кварталы и критическая инфраструктура.
Россияне нанесли массированный удар по Херсону. Из-за атаки часть города обесточена.
Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.
«Оккупанты снова нанесли массированный удар по городу с РСЗО. Огнем были накрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. Пока уточняем информацию о пострадавших», — отметил он.
Напомним, 25 декабря россияне массированно обстреляли центр Херсона. Попали в рынок, где люди готовились к празднику. Есть жертвы.
Раньше оккупанты ударили дроном по Херсону. В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.