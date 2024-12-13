Россияне мощно ударили по теплоэлектростанциям: повреждено оборудование

С начала этого года оккупанты совершили девятую атаку на предприятия ДТЭК.

В пятницу, 13 декабря, агрессорка Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Обошлось без пострадавших. Впрочем, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакированы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили в компании.

Энергетики отмечают, что следствие массированной атаки было серьезно повреждено оборудованием ТЭС. Отмечается, что с начала 2024-го это уже 12-я массированная атака на украинскую энергетику и девятый удар на энергетические предприятия компании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня РФ нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике страны. По предварительной информации, враг выпустил 93 ракеты.

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