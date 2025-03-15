Россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами: сколько целей сбило ПВО

Во многих областях сработали силы ПВО, но не обошлось без последствий.

В ночь на 15 марта армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 178 ударными беспилотниками типа Shahed и БпЛА разных типов. Уничтожено 130 дронов, а 38 – было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях", -.

В результате ночной российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Отмечается, что этой ночью россияне нанесли ракетные удары из Курской области, а беспилотники запускали по направлениям Орла, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Как сообщалось, в эту ночь Украина снова находилась под атакой враждебных БПЛА. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: