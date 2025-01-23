Россияне мощно ударили по Запорожье ракетами и дронами: власти сообщили подробности атаки

По меньшей мере, один человек погиб.

Поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожья. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен – энергетический. Когда спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия ударов дронов, россияне ударили ракетами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телеканала "Мы – Украина".

"После того, как спасатели и энергетики приступили к ликвидации последствий обстрелов вражеских БпЛА, то через четыре часа враг выпустил по Запорожью четыре ракеты. Враг попал по тому же энергетическому объекту, который атаковал "Шахедами". Пострадали восстанавливавшие сотрудники. и проводили спасательную операцию", – рассказал руководитель ОВА.

Кроме того, в результате атаки по жилым домам один человек погиб. Также десять человек, среди которых – младенец, находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ уничтожила объект энергетики в Запорожье. Его атаковали шесть дронов.

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