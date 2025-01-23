Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне мощно ударили по Запорожье ракетами и дронами: власти сообщили подробности атаки

Россияне мощно ударили по Запорожье ракетами и дронами: власти сообщили подробности атаки

Ночью против 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье. / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По меньшей мере, один человек погиб.

Поздно вечером 22 января армия РФ атаковала беспилотниками "Шахед" Запорожья. В частности, в городе поврежден промышленный объект и уничтожен – энергетический. Когда спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия ударов дронов, россияне ударили ракетами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телеканала "Мы – Украина".

"После того, как спасатели и энергетики приступили к ликвидации последствий обстрелов вражеских БпЛА, то через четыре часа враг выпустил по Запорожью четыре ракеты. Враг попал по тому же энергетическому объекту, который атаковал "Шахедами". Пострадали восстанавливавшие сотрудники. и проводили спасательную операцию", – рассказал руководитель ОВА.

Кроме того, в результате атаки по жилым домам один человек погиб. Также десять человек, среди которых – младенец, находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, поздно вечером 22 января армия РФ уничтожила объект энергетики в Запорожье. Его атаковали шесть дронов.

Читайте также:

Вот это уровень! Волонтеры из Запорожья самостоятельно изготавливают мины на фронт! 

Вот это уровень! Волонтеры из Запорожья самостоятельно изготавливают мины на фронт! 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация