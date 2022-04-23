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Россияне на оккупированных территориях Луганщины заставляют фермеров начать посевную

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Россияне на оккупированных территориях Луганщины заставляют фермеров начать посевную

УНИАН

Российская оккупационная администрация на захваченных территориях в Луганской области вынуждает местных фермеров приступить к посевным работам.

Так, факты фиксируют в Сватовском районе. Захватчики страны-агрессора обещают, что обеспечат фермеров топливом. Впрочем, за это большую часть собранного урожая хотят изъят на собственные нужды.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Впрочем, такое "предложение" врага не вызвало ажиотажа среди местных фермеров.

"Аграрии Сватовского района не поддерживают такое предложение. Поэтому власть так называемой "ЛНР" давит на них, угрожает конфисковать сельхозтехнику, посевной материал и заточить", — подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, в Украине более 30% сельскохозяйственных полей из-за войны, которую развязала Россия, не будут пригодны для посева зерновых в этом году. Основными причинами являются активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.

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