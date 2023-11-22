Россияне на оккупированных территориях нервничают из-за большого количества детей, желающих учить украинский – ЦНС

Враг никак не привыкнет, что на ТОТ не рады ничему русскому.

Сознательные украинцы в оккупации, несмотря на то, что находятся в сверхсложных условиях, продолжают бороться за свою идентичность – говорить по-украински и учить родной язык. Конечно, это очень раздражает российских окупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Язык – это код нации

Как отмечают в ЦНС, в школах на ВТО временно разрешено посещать уроки по украинскому языку, если есть соответствующее заявление родителей. Ожидается, что враг оказывает большое давление на них. Впрочем, количество заявлений по поводу желания изучать украинский значительно больше, чем ожидали в Кремле.

"В регионе не хватает учебников, ведь для таких уроков россияне напечатали свои учебники украинского языка с рассказами о "братских народах" и оправданием оккупации. Однако количество экземпляров завезли на ТОТ гораздо меньше, чем желающих учить родной язык", — отмечают в Центре.

Российские захватчики отреагировали на ситуацию в традиционной манере. Оккупационная администрация просто поставила задачу директорам подконтрольных школ провести беседы с родителями. Враг ожидает, что они откажутся от изучения их ребенком родного языка.

Накануне стало известно, что захватчики на оккупированных территориях создали "школу блогеров" из-за нехватки пропагандистов.

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