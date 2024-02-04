Россияне на оккупированных территориях планируют учить детей собирать дроны

Кремль рассматривает управление БпЛА – как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.

Россияне на временно оккупированных территориях подготавливаются модуль технологии БпЛА на уроках труда для детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что соответствующий модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях. Также среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах.

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"Кремль рассматривает управление БпЛА – как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе. Россияне намерены привлечь как можно больше молодежи к своим милитарным структурам и работе на объектах военно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Враг таким образом в очередной раз нарушает международное право и использует гражданское население в военных целях.

Напомним, в России сформировали новый специальный штурмовой отряд "Шторм гладиатор" из завербованных на войну против Украины заключенных.

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