Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и т.д.
На временно оккупированных территориях враг блокирует доступ к сервисам Google.
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet. Таким образом, враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги".
Однако известно, что компания Яндекс передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на ВТО.
Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы окупантов и напоминает о практических советах по использованию VPN для обхода таких блокировок.
Ранее говорилось о том, что за почти два года оккупации россиянам так и не удалось привести в порядок свои фейковые ЗАГСы на ТОТ. Причина остается неизменной – нехватка кадров.
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