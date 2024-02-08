Россияне на оккупированных территориях Украины блокируют Google сервисы

Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и т.д.

На временно оккупированных территориях враг блокирует доступ к сервисам Google.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet. Таким образом, враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги".

Однако известно, что компания Яндекс передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на ВТО.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы окупантов и напоминает о практических советах по использованию VPN для обхода таких блокировок.

Ранее говорилось о том, что за почти два года оккупации россиянам так и не удалось привести в порядок свои фейковые ЗАГСы на ТОТ. Причина остается неизменной – нехватка кадров.

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