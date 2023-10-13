Россияне на оккупированных территориях заменяют местных священников на "своих"

Так называемые "священники" из РПЦ при этом занимаются агентурной деятельностью и передают информацию о верующих российским спецслужбам.

Российские захватчики продолжают теснить религиозные общины на временно оккупированных территориях и заменяют местных священников своими.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что враг принудительно включает религиозные общины УПЦ МП в состав русской православной церкви.

"Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество с врагом, при этом заменяют командированных оккупантов из РПЦ. Кроме этого, представители РПЦ также занимают должности в других церковных общинах на ТОТ, например, в захваченных храмах ПЦУ. Особое внимание при этом уделяется Мариуполю", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС заявили, что так называемые "священники" из РПЦ при этом занимаются агентурной деятельностью на временно оккупированных территориях, собирая данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях. Эти данные затем передаются российским спецслужбам.

Напомним, ранее сообщалось, что "духовника Путина" назначили главой РПЦ в Крыму вместо местного коллаборанта.

Кроме того, мы ранее информировали, что бежавшего из Украины в РФ от "бандеровцев" священника УПЦ МП Ивана Курмоярова упекли за решетку на три года, обвинив в распространении "фейков" о российской армии.

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