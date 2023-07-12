Россияне на оккупированных землях из школьных музеев уносят все, что напоминает об Украине — ЦНС

Российские оккупационные администрации приступили к рейдам по школьным музеям на захваченных территориях.

Оккупанты на захваченных землях Украины продолжают пропагандистскую деятельность и забирают из школьных музеев любые упоминания и экспонаты, напоминающие об Украине.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Официально это подается как "общественный мониторинг школьных музеев", который якобы выполняют активисты путинской партии "единая россия", вместе с "неравнодушными школьниками". Однако на самом деле проверку осуществляют коллаборанты по оккупационным администрациям под наблюдением сотрудника ФСБ.

"Главной задачей является изымать украинскую символику, литературу, если таковая до сих пор осталась, и создавать новый музей. Например, в честь уроженца края, который воевал во второй мировой, или служил в НКВД или был идейным коммунистическим деятелем", — объясняют в ЦНС.

То есть, оккупанты фактически унифицируют все школьные музеи временно оккупированного юга, чтобы те ничем не отличались "от условного музея школы где-то в Барнауле".

"Таким образом это элемент как пропаганды среди детей, так и еще один метод уничтожения украинской идентичности в регионе", — подчеркивают в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики усиливают пропаганду на оккупированных территориях Херсонской области, чтобы повысить лояльность гражданских к оккупантам. Так, захватчики продвигают в изданиях и мессенджерах нарративы, мол, российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона; экономический форум в Санкт-Петербурге "продемонстрировал сильные стороны Херсонской области и будет способствовать тесной интеграции региона в РФ"; российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсонской области; Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".

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