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Россияне на ВОТ отложили введение обязательного страхования из-за массового саботажа – ЦНС

Россияне на ВОТ отложили введение обязательного страхования из-за массового саботажа – ЦНС

Российские паспорта

Украинцы на ВОТ находятся под постоянным давлением оккупационных властей.

Россияне вынуждены отложить введение обязательного страхования населения на временно оккупированных территориях до 1 января 2026 из-за массового саботажа. Основная причина – низкий уровень принудительной паспортизации.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что, несмотря на постоянные рейды и давление, лишь чуть более половины жителей ВОТ получили российские паспорта.

"Местные продолжают игнорировать захватнические инициативы, что заставляет врага корректировать свои планы по интеграции", — рассказали в ЦНС.

Напомним, в аннексированном Крыму дети в захваченном Россией центре отдыха "Артек" вынуждены не менее шести часов в неделю заниматься производством помощи для российской армии.

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