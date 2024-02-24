Кремль поставил задачу оккупационным властям обеспечить "высокий уровень поддержки" президента РФ Владимира Путина среди местной молодежи. Указанный показатель не должен быть ниже 72%.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"В соответствии со всеми методическими рекомендациями и указаниями по администрации президента РФ, среди украинской молодежи на ВОТ распространяются нарративы, содержащие искаженную информацию об Украине в целом и желание стран Запада снизить российское влияние на международной арене", — отмечают в подполье.

Напомним, крымское подполье демонстрирует бойкот псевдовыборам президента РФ. Так, активисты "Желтой ленты" прошлись по улицам Симферополя и распространили патриотические открытки и наклейки.

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