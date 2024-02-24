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Россияне на ВОТ пытается обеспечить "высокий уровень поддержки" президента РФ: к чему прибегли

Россияне на ВОТ пытается обеспечить "высокий уровень поддержки" президента РФ: к чему прибегли

Выборы президента РФ / Фото: Associated Press

Захватчикам нужно продемонстрировать лояльность местного населения.

Кремль поставил задачу оккупационным властям обеспечить "высокий уровень поддержки" президента РФ Владимира Путина среди местной молодежи. Указанный показатель не должен быть ниже 72%.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"В соответствии со всеми методическими рекомендациями и указаниями по администрации президента РФ, среди украинской молодежи на ВОТ распространяются нарративы, содержащие искаженную информацию об Украине в целом и желание стран Запада снизить российское влияние на международной арене", — отмечают в подполье.

Напомним, крымское подполье демонстрирует бойкот псевдовыборам президента РФ. Так, активисты "Желтой ленты" прошлись по улицам Симферополя и распространили патриотические открытки и наклейки.

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