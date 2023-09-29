Россияне на ВОТ не могут найти достаточно коллаборантов, желающих сотрудничать

Россияне никак не привыкнут, что в Украине их не встречают "хлебом и солью".

Так, оккупанты до сих пор не могут набрать коллаборантов в так называемые "администрации" на временно захваченных территориях. Неукомплектованность иногда составляет 60%.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

Как отмечают в ЦНС, количество гастролеров из РФ в оккупационных администрациях должно существенно снизиться, однако с этим есть проблемы. Так, на ВОТ есть районные оккупационные администрации, где неукомплектованность составляет 60%.

"Для преодоления дефицита оккупанты обещают местным соцпакет и повышенную зарплату, снижают требования, однако все равно не могут укомплектовать штат", – говорится в сообщении.

Ничего удивительного, потому что подавляющее большинство местных понимает, какими будут последствия работы на врага. Симпатизирует россиянам минимальное количество людей.

Ранее отмечалось, что захватчики провели рейд по паспортизации населения Херсонщины. Кроме того, мужчинам вручали повестки, чтобы использовать в войне против их государства.

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