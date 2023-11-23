Россияне на ВОТ поделили украинцев на категории: какие именно

Враг начинает понимать, что ему там не рады.

Красная макулатура, которая называется "российский паспорт", людям на оккупированных территориях не нужна. Планы оккупантов не удались, поэтому теперь им пришлось поделить украинцев на категории.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как известно, оккупационная администрация до 2025 года должна "паспортизировать" всех жителей ВОТ. Правда, им это не очень удается, ведь любые инициативы россиян вызывают мощное сопротивление проукраинского населения. Учитывая такое положение дел, противник был вынужден выделить три категории жителей оккупированных территорий:

так называемые "граждане РФ" – люди, получившие паспорт РФ;

владельцы "вида на жительство" – жители, которые не хотят паспортизироваться, но получили такой документ;

сознательных украинцев назвали "лицами без гражданства" – они принципиально не получают ни вид, ни паспорт врага.

"В настоящее время оккупационная администрация начинает агитировать последних получать удостоверение, чтобы отчитаться об успехах, ведь цель всего действа – "легализация оккупации" и демонстрация лояльности местных к российским властям", – отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что оккупанты на ВОТ сильно нервничают из-за большого количества детей, желающих изучать украинский язык.

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