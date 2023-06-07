Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне на захваченных землях увольняют педагогов, отказывающихся от паспорта РФ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне на захваченных землях увольняют педагогов, отказывающихся от паспорта РФ

Россияне на захваченных землях увольняют педагогов, отказывающихся от паспорта РФ / Фото: pixabay.com

Россия не перестает проводить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях.

На оккупированных территориях Украины россияне увольняют педагогов, которые отказываются от российского паспорта.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Никольском районе во исполнение распоряжения гауляйтера Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин — ред.) увольняют всех педагогов, не имеющих российского паспорта. Даже тех, кто подал документы", — рассказал Андрющенко.

По его словам, после увольнения украинцы остаются без ничего, даже без гуманитарной помощи

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
202
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация