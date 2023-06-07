Россияне на захваченных землях увольняют педагогов, отказывающихся от паспорта РФ

Россия не перестает проводить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях.

На оккупированных территориях Украины россияне увольняют педагогов, которые отказываются от российского паспорта.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Никольском районе во исполнение распоряжения гауляйтера Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин — ред.) увольняют всех педагогов, не имеющих российского паспорта. Даже тех, кто подал документы", — рассказал Андрющенко.

По его словам, после увольнения украинцы остаются без ничего, даже без гуманитарной помощи

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

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