Россияне начали активный штурм в Курской области: ситуация ВСУ ухудшилась

В частности, армия РФ переправила бронетехнику через реку Сейм.
Российская армия предприняла активные штурмы в Курской области. Ситуация на левом фланге украинских военных усугубилась.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
Отмечается, что армия РФ предприняли активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем через мелкие реки. Кроме того, один удар произошел с недавно потерянного Корнево на Снагость.
"Многие эксперты, особенно на западе, начали активно форсить тему с котлом aka "бойлер" для кацапских войск в Глушковском районе. В один день вдруг реку Сейм начали считать дружеским подразделением, которое воюет против кацапа", — пишут аналитики проекта.
Как сообщалось, британский эксперт по военной стратегии Мэтью Севилл считает, что наступление ВСУ на Курщину может вовлечь россиян в затяжную войну и "обескровить". Один из планов ВСУ состоит в том, что если создадут сильную оборону, то смогут эффективно обескровить россиян.
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