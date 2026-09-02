Россияне начали бить КАБами по Одессе: эксперт объяснил, как это стало возможным

Последствия атаки РФ по Одессе

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Российские войска начали систематически применять управляемые авиационные бомбы против Одессы, используя временно оккупированные территории Крыма и Кинбурнской косы.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко для УНИАН.

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Как враг усовершенствовал КАБы и увеличил их дальность

По словам эксперта, ночные бомбардировки Одессы 1 и 2 сентября не разовый случай, а свидетельствуют об использовании врагом «окна возможностей» для усиления террора.

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Ранее россияне не могли добраться до города из-за ограниченной дальности полета КАБов на базе ФАБ-250 (30–40 км). Это создавало высокий риск перехвата для российской авиации. Однако враг постепенно усовершенствовал боеприпасы и универсальные модули планирования и коррекции (УМПК).

Как пояснил аналитик, сейчас КАБ с УМПК при сбросе с максимальной высоты фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 может преодолевать около 70 км, а варианты с реактивным ускорителем — 100-120 км. Россияне поняли, что у Украины пока нет достаточных средств для сбивания их авиации на таких расстояниях.

«То есть это не просто какие-то разовые ситуативные угрозы. Это использование окна возможностей. Они понимают, что на сегодняшний день даже полученные Украиной F-16 не являются эффективными в борьбе с тактической фронтовой авиацией, поскольку россияне применяют ее с безопасных для себя расстояний», — отметил обозреватель.

Цели РФ: почему Одесса под ударом комбинированного террора

Александр Коваленко подчеркнул, что КАБ стали очередным элементом в комбинированной номенклатуре средств поражения против Одессы, куда ранее вошли «Бандероли», реактивные дроны-камикадзе, ракетные средства и вновь активированные «Ониксы».

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По его словам, эта комплексная кампания направлена на блокирование гражданского и коммерческого судоходства, а также на нанесение ударов по железнодорожной и автомобильной логистике региона, особенно по пунктам пропуска на границе с Румынией и Молдовой.

Цель врага — существенно усложнить или заблокировать сообщение Одесщины с соседними странами, повлияв на экономику и грядущий осенне-зимний период.

В то же время эксперт добавил, что противник спешит, поскольку понимает, что ситуация кардинально изменится, если ВСУ получат современные истребители Gripen, способные охотиться на российские самолеты с помощью ракет типа Meteor.

«И КАБами россияне будут дополнять весь этот комплекс, пока Украина не получит достаточно средств для того, чтобы не просто пассивно противодействовать этим угрозам, но и активно им противодействовать, прежде всего сбивая носители — авиацию. Но то, как быстро мы получим такие средства, прежде всего, зависит от наших партнеров и того, насколько они смогут ускорить соответствующие процессы. Для Украины очень важно как можно скорее получить соответствующие авиационные комплексы», — подчеркнул аналитик.

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Россияне атакуют Одесскую область — последние новости

Напомним, российские войска днем 2 сентября нанесли удар на Одесщине по пассажирскому поезду, который направлялся в Днепр. В результате атаки никто из пассажиров не пострадал. Всех людей удалось своевременно эвакуировать из опасной зоны.

Ранее мы писали, ночью на 2 сентября российская армия атаковала Одессу. Из-за нового удара есть разрушения и пострадавшие.

Воздушная тревога в Одесском районе длилась более четырех часов — с 01:56 до 06:06. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракет и дронов Бандероль, после чего в городе прозвучала серия взрывов.

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