Россияне начали группами сдаваться в плен: в ВСУ назвали неожиданную причину

Российские захватчики все чаще сдаются группами в украинский плен, отказываясь участвовать в штурмовых действиях на фронте.

Об этом сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он рассказал, одна из причин, почему солдаты оккупационной армии начали сдаваться в плен – бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.

"Есть информация о все большем количестве отказов окупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", — сказал Штупун.

Также, по его словам, одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. В то время как почти такая же по количеству показалась вообще без боя.

"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", — добавил спикер.

Ранее мы сообщали, что бойцы бригады "Спартан" взяли в плен российского оккупанта в Запорожском направлении.

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