Россияне начали массово минировать места падения «Шахедов»: в чем опасность

"Шахед"

В Украине в разных регионах фиксируется новая опасная тактика российских атак. Ударные дроны типа «Шахед» сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3.

Об этом пишет военный Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Речь идет не только о дистанционном минировании отдельных участков местности. Во многих случаях взрывные устройства размещают непосредственно вблизи мест падения дронов, рассчитывая на то, что туда прибудут спасатели, полиция или другая техника.

Особую угрозу представляет то, что ПТМ-3 оснащены магнитным детонатором – мина может сработать от приближения или движения автомобиля.

Факты использования мин из беспилотников были известны и раньше, однако сейчас их количество заметно возросло. Причина – погодные условия. Из-за глубокого снега взрывные устройства стало значительно сложнее обнаружить визуально, что повышает риск взрывов.

Специалисты призывают:

не подъезжать автомобилями к местам падения «Шахедов»;

избегать движения техники по возможной траектории падения дрона;

не приближаться к обломкам без участия саперов.

На опубликованных фото можно увидеть контейнер для сброса мины, используемый на борту дрона. Сама ПТМ-3 имеет квадратную форму.

Граждан просят быть максимально осторожными и немедленно уведомлять соответствующие службы в случае обнаружения подозрительных предметов.

Ранее в Киеве из-за обломков БПЛА вспыхнули пожары.

Да, возгорание фиксировали в Днепровском и Печерском районах. На места происшествия выехали экстренные службы.

Как детализировали, в Печерском районе зафиксирован пожар в жилом доме. Также по другому адресу на Печерске горят автомобили во дворе жилой застройки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.