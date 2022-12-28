Россияне начали окапываться на юге временно захваченного Крыма (спутниковый снимок)

Российские войска роют окопы на юге временно оккупированного Крыма.
Спутник зафиксировал оборонные сооружения оккупантов на юге украинского Крыма.
Об этом сообщил швейцарский OSINT-аналитика Бенджамин Питте в Twitter.
Российские войска вырыли окопы вокруг радиолокационной станции у Лазурного на юге Крыма. Траншеи заметили с помощью последних спутниковых снимков высокого разрешения.
Питте добавил, что система траншей, возможно, еще расширилась после того, как было сделано изображение.
Russian forces dug trenches наряду с лагерем вблизи Лазурны в Южной Crimea.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) December 27, 2022
Тренки были изображают используя современное высокое решение satelite imagery. Trench system может быть expanded since the image был такен.
44.640452, 34.382704 @GeoConfirmed pic.twitter.com/SXRaCNcDTI
Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
Читайте также:
- Гайдай рассказал о признаках отступления россиян из Кременной и почему наступление ВСУ осложняется
- Соратник Путина приехал на захваченную Запорожскую АЭС
- Буданов побывал в Бахмуте: стало известно, что там делал глава военной разведки (фото)