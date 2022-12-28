Россияне начали окапываться на юге временно захваченного Крыма (спутниковый снимок)

Спутник зафиксировал оборонные сооружения оккупантов на юге украинского Крыма.

Об этом сообщил швейцарский OSINT-аналитика Бенджамин Питте в Twitter.

Российские войска вырыли окопы вокруг радиолокационной станции у Лазурного на юге Крыма. Траншеи заметили с помощью последних спутниковых снимков высокого разрешения.

Питте добавил, что система траншей, возможно, еще расширилась после того, как было сделано изображение.

Russian forces dug trenches наряду с лагерем вблизи Лазурны в Южной Crimea.



Тренки были изображают используя современное высокое решение satelite imagery. Trench system может быть expanded since the image был такен.



44.640452, 34.382704 @GeoConfirmed pic.twitter.com/SXRaCNcDTI — Benjamin Pittet (@COUPSURE) December 27, 2022

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

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