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Россияне начали окапываться на юге временно захваченного Крыма (спутниковый снимок)

Россияне начали окапываться на юге временно захваченного Крыма (спутниковый снимок)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1359
Время на прочтение
1 мин
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Россияне начали окапываться на юге временно захваченного Крыма (спутниковый снимок)

Twitter/Benjamin Pittet (https://twitter.com/COUPSURE)

Российские войска роют окопы на юге временно оккупированного Крыма.

Спутник зафиксировал оборонные сооружения оккупантов на юге украинского Крыма.

Об этом сообщил швейцарский OSINT-аналитика Бенджамин Питте в Twitter.

Российские войска вырыли окопы вокруг радиолокационной станции у Лазурного на юге Крыма. Траншеи заметили с помощью последних спутниковых снимков высокого разрешения.

Питте добавил, что система траншей, возможно, еще расширилась после того, как было сделано изображение.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

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Дата публикации
Просмотры
1359
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