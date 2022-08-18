Россияне начали тотальные репрессии против населения оккупированного Мелитополя — мэр

Российские оккупанты на захваченных украинских территориях прибегают к угрозам и террору в отношении местных жителей.

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области россияне начали тотальные репрессии против гражданского населения. оккупанты не выбирают — это взрослые или дети.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, у мелитопольцев изымают их имущество. оккупанты объясняют такие незаконные действия "некой национализацией".

"Они (россияне – Ред.) начали отбирать авто юридических лиц на блок-постах, объявляя об их национализации. Похищения людей продолжаются. За последнюю неделю в плен забрали десять человек. У людей начинают забирать их бизнес", — сообщил Федоров.

Кроме того, в Мелитополе новая "власть" решила объединить четыре профтехзаведения в одно. Подростков, которые отказываются там учиться, угрожают призывать к вражеским вооруженным силам, отметил городской голова.

Как сообщалось, на днях в Мелитополе произошло несколько взрывов. В частности, один – в центре города, где была размещена одна из комендатур оккупантов. После этого россияне заблокировали выезд из города. А на въезде проводят тотальную фильтрацию, которая доходит даже до того, что мужчин раздевают для осмотра.

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