Россияне начали тотальные репрессии против населения оккупированного Мелитополя — мэр

Российские оккупанты на захваченных украинских территориях прибегают к угрозам и террору в отношении местных жителей.
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области россияне начали тотальные репрессии против гражданского населения. оккупанты не выбирают — это взрослые или дети.
Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, у мелитопольцев изымают их имущество. оккупанты объясняют такие незаконные действия "некой национализацией".
"Они (россияне – Ред.) начали отбирать авто юридических лиц на блок-постах, объявляя об их национализации. Похищения людей продолжаются. За последнюю неделю в плен забрали десять человек. У людей начинают забирать их бизнес", — сообщил Федоров.
Кроме того, в Мелитополе новая "власть" решила объединить четыре профтехзаведения в одно. Подростков, которые отказываются там учиться, угрожают призывать к вражеским вооруженным силам, отметил городской голова.
Как сообщалось, на днях в Мелитополе произошло несколько взрывов. В частности, один – в центре города, где была размещена одна из комендатур оккупантов. После этого россияне заблокировали выезд из города. А на въезде проводят тотальную фильтрацию, которая доходит даже до того, что мужчин раздевают для осмотра.
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