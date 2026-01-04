ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2229
Время на прочтение
1 мин

Россияне начали устанавливать ПЗРК на "Шахеды": что означает новая угроза

Военный эксперт «Флэш» сообщил, что россияне начали устанавливать на «Шахедах» ПЗРК.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Такие дроны представляют угрозу армейской авиации.

Такие дроны представляют угрозу армейской авиации.

Российские оккупанты начали устанавливать на борту «Шахедов» переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК).

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов на позывной «Флэш».

По его словам, таким образом, продолжает искать способы уничтожения нашей авиации.

«Сегодня мы впервые столкнулись с „Шахедом“, на борту которого установлен ПЗРК. „Шахед“ оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты производится пилотом „Шахеда“, который управляет им с территории РФ», — написал «Флэш» в Телеграмм.

Бескрестнов советует пилотам армейской авиации избегать подхода к «Шахеду» встречным курсом и осторожнее с теми, кто стоит на кругу.

«Флэш» также обнародовал видео «Шахеда» из ПЗРК.

Ранее «Флэш» сообщил, что россияне оснащают «Шахеды» инфракрасными прожекторами.

Дата публикации
Количество просмотров
2229
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie