Россияне начали устанавливать ПЗРК на "Шахеды": что означает новая угроза
Военный эксперт «Флэш» сообщил, что россияне начали устанавливать на «Шахедах» ПЗРК.
Российские оккупанты начали устанавливать на борту «Шахедов» переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК).
Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов на позывной «Флэш».
По его словам, таким образом, продолжает искать способы уничтожения нашей авиации.
«Сегодня мы впервые столкнулись с „Шахедом“, на борту которого установлен ПЗРК. „Шахед“ оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты производится пилотом „Шахеда“, который управляет им с территории РФ», — написал «Флэш» в Телеграмм.
Бескрестнов советует пилотам армейской авиации избегать подхода к «Шахеду» встречным курсом и осторожнее с теми, кто стоит на кругу.
«Флэш» также обнародовал видео «Шахеда» из ПЗРК.
Ранее «Флэш» сообщил, что россияне оснащают «Шахеды» инфракрасными прожекторами.