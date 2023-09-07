Россияне начали завозить "массовку" на оккупированные территории для проведения псевдовыборов – ЦНС

Оккупанты намерены привлечь студентов "волонтерских движений", бюджетников, а также – гастролеров из РФ.
Так, с 8 по 10 сентября на временно оккупированных территориях начнется "голосование" на участках. На них будет работать специально подготовленная "массовка" со стороны врага.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что известно
Подготовку к фейковым выборам россияне начали давно. В частности, сегодня, 7 августа, последний день "досрочного голосования", проводимого оккупантами на улицах и по месту жительства. В пятницу, 8 августа, россияне откроют "участки", которые будут работать в течение трех дней.
"Учитывая, что эти ”участки” будут пустыми, оккупанты готовятся к созданию пропагандистской картинки. Так, завтра на ВТО не будут работать бюджетные учреждения, а их работники будут организованно голосовать на определенных участках под наблюдением заранее расставленных камер журналистов, — сообщается в ЦНС.
Тот факт, что участки в основном окажутся пустыми, россияне тоже смогут объяснить своей аудитории. Они будут уверять, что большинство населения проголосовало по месту жительства.
Ранее стало известно, что около 3 тысяч человек помогают оккупантам в подготовке фейковых выборов. Однако эта цифра составляет всего 1% от общего количества населения.
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