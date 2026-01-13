- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне накапливают силы на Юге: в ВСУ предупредили о новом обострении на фронте
Ситуация на южном направлении фронта может резко обостриться в ближайшие дни. Российские войска накапливают штурмовые группы на передовых позициях с четкой задачей прорвать оборону ВСУ.
Командование оккупационных войск поставило своим подразделениям задачу продвигаться в глубь украинской обороны в Запорожье. Разведка фиксирует подготовку к новым атакам.
Об этом пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в комментарии РБК-Украина .
Где готовят прорыв
По словам спикера, самая опасная ситуация складывается на отрезке фронта вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка .
"Там, по данным нашей разведки, противник пытается собрать определенное количество личного состава на передовых позициях для того, чтобы начать в будущем штурмовые действия в направлении Орехова", - сообщил Волошин.
Он подчеркнул, что россияне получили приказ выйти на окраину Орехова. Военные ожидают начала активных боевых действий на этом участке уже через несколько дней .
Угроза для Гуляйполя
Еще одной точкой напряжения становится район населенного пункта Белогорья , расположенный между Гуляйполем и Ореховым.
«Кроме того, по данным нашей разведки, враг собирает и сосредотачивает личный состав в населенном пункте Белогорья… Из этого можно заключить, что на этом участке фронта враг также будет пытаться проводить штурмовые действия», — отметил спикер.
Террор прифронтовых городов
Подготовку к наземным атакам враг сопровождает массированными обстрелами гражданской инфраструктуры. Под огнем находятся Орехов, Камышеваха и Верхняя Терса.
Только за минувшие сутки зафиксировано около 25 ударов по этим населенным пунктам. оккупанты пытаются разрушить логистику и запугать местное население.
Напомним, несмотря на то, что российская армия продолжает наступление, военная машина Кремля не смогла добиться значительного прорыва за годы полномасштабной агрессии. Политика Владимира Путина ведет Россию к катастрофе , делая ее более слабой и зависимой от внешних игроков.