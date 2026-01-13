ВСУ фиксируют подозрительную активность окупантов в направлении Орехова и Гуляйполя / © Associated Press

Командование оккупационных войск поставило своим подразделениям задачу продвигаться в глубь украинской обороны в Запорожье. Разведка фиксирует подготовку к новым атакам.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в комментарии РБК-Украина .

Где готовят прорыв

По словам спикера, самая опасная ситуация складывается на отрезке фронта вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка .

"Там, по данным нашей разведки, противник пытается собрать определенное количество личного состава на передовых позициях для того, чтобы начать в будущем штурмовые действия в направлении Орехова", - сообщил Волошин.

Он подчеркнул, что россияне получили приказ выйти на окраину Орехова. Военные ожидают начала активных боевых действий на этом участке уже через несколько дней .

Угроза для Гуляйполя

Еще одной точкой напряжения становится район населенного пункта Белогорья , расположенный между Гуляйполем и Ореховым.

«Кроме того, по данным нашей разведки, враг собирает и сосредотачивает личный состав в населенном пункте Белогорья… Из этого можно заключить, что на этом участке фронта враг также будет пытаться проводить штурмовые действия», — отметил спикер.

Террор прифронтовых городов

Подготовку к наземным атакам враг сопровождает массированными обстрелами гражданской инфраструктуры. Под огнем находятся Орехов, Камышеваха и Верхняя Терса.

Только за минувшие сутки зафиксировано около 25 ударов по этим населенным пунктам. оккупанты пытаются разрушить логистику и запугать местное население.

Напомним, несмотря на то, что российская армия продолжает наступление, военная машина Кремля не смогла добиться значительного прорыва за годы полномасштабной агрессии. Политика Владимира Путина ведет Россию к катастрофе , делая ее более слабой и зависимой от внешних игроков.