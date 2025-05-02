Россияне накапливают силы в Курской области: какая угроза для Сумщины

Курская область. / © ТСН.ua

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В Курской области с прошлого года российская армия начала накапливать силы – и личный состав, и технику. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Эти силы он применял против подразделений Сил обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Сейчас из этих сил и средств применяет свои силы для того, чтобы применять тактику малых штурмовых групп", - рассказал он.

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По словам Демченко, существует вероятность, что враг бережет технику для дальнейших действий, потому что сейчас она на Сумском направлении не используется.

Вместе с тем на этом участке фронта фиксируют большое количество обстрелов с помощью дронов, артиллерии, кабов. Россияне пытаются уничтожать позиции украинских защитников, а также прицельно избивают по населенным пунктам.

На территории Сумщины действуют российские ВРГ. Также в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка россияне задействуют штурмовые группы.

"Это применение малых штурмовых групп, которые идут на территорию Украины как в пешем порядке, так и пытаются также заскочить на квадроциклах для того, чтобы накапливаться на территории нашей страны и расширять зону боев уже на территории нашего государства", - рассказал представитель ГНСУ.

Напомним, военное руководство РФ и Кремль заявили якобы об окончании боевых действий в Курской области. Впрочем, Силы обороны опровергли фейк России о выходе ВСУ из Курщины. В Генштабе отметили, что оперативная обстановка сложна, но подразделения ВСУ продолжают удерживать определенные позиции.

После этого "фюрер" РФ Владимир Путин впервые заявил об участии КНДР в войне на территории Курщины. По его словам, РФ "никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа", а также "почитает корейских героев, отдавших жизнь за Россию".

В Госдепартаменте США на такое заявление отреагировали и заявили, что обеспокоены действиями Пхеньяна и Москвы. В Госдепе подчеркнули, что "принимающие участие в российско-украинской войне третьи страны, такие как КНДР", "несут ответственность".

Дата публикации 19:47, 25.04.25 Количество просмотров 20 Киевлян убила ракета КНДР с американскими компонентами!