Россияне накапливают силы в Покровске: что поспособствовало оккупантам
Погодные условия осложнили работу воздушной разведки: плотный туман ограничил видимость и возможность выявлять врага.
Российские оккупанты увеличили количество своего личного состава в Покровске, воспользовавшись плотным туманом, который в течение суток 28 ноября держался над городом.
Об этом сообщилив 7 корпусе ДШВ.
Такие погодные условия осложнили работу воздушной разведки: ограниченная видимость лишает возможности эффективно выявлять и уничтожать противника.
«Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава», — говорится в сообщении.
Несмотря на это, Силы обороны продолжают сдерживать российские войска по всей линии боевого соприкосновения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ.
В течение 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 — ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях.
Напомним, ранее командующий ДШВ Олег Апостол сообщил, сколько еще украинская армия будет держать Покровск.