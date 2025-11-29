Россияне накапливают силы в Покровске: что поспособствовало оккупантам

Бои за Покровск / © ТСН

Российские оккупанты увеличили количество своего личного состава в Покровске, воспользовавшись плотным туманом, который в течение суток 28 ноября держался над городом.

Об этом сообщилив 7 корпусе ДШВ.

Такие погодные условия осложнили работу воздушной разведки: ограниченная видимость лишает возможности эффективно выявлять и уничтожать противника.

«Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Силы обороны продолжают сдерживать российские войска по всей линии боевого соприкосновения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ.

В течение 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 — ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях.

Напомним, ранее командующий ДШВ Олег Апостол сообщил, сколько еще украинская армия будет держать Покровск.