Россияне накрыли город "Шахедами": повреждены десятки домов, возникли пожары
В частности, в городе Шахед влетел в жилую многоэтажку.
Ночью 6 марта РФ снова ударила беспилотниками «Шахед» по Кривому Рогу Днепропетровской области. В городе повреждена инфраструктура и жилые дома. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
«Повреждены многоэтажки, лицей, предприятие, инфраструктурный объект», — сообщил чиновник.
Детали атаки на Кривой Рог
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что произошло попадание на нескольких локациях. В частности, дрон влетел в девятиэтажный жилой дом. Людей эвакуировали.
«По предварительной информации, пострадали около 30 жилых домов, четыре учебных заведения, объект инфраструктуры и бизнеса, частное предприятие», — подчеркнул Вилкул.
Атака на Днепропетровщину
Этой ночью Силы обороны сбили в небе над областью 23 ударных беспилотника. По данным ОВА, оккупанты атаковали три района области РСЗО «Ураган», беспилотниками и артиллерией. Ранены три человека, в частности, ребенок.
Под атакой была Никопольщина. В частности, Никополь, Мировская и Покровская общины. В районе повреждена инфраструктура, несколько админзданий, предприятие, магазины, парикмахерская, частные и многоэтажные дома, автобусы, легковушки и грузовики.
В Никопольском районе ранения получили три человека: 15-летняя девочка, 66-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Напомним, минувшей ночью, 5 марта, «Шахеды» массированно ударили по городу Кривой Рог. Произошли «прилеты». Повреждены объекты инфраструктуры.