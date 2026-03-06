Россияне накрыли город "Шахедами": повреждены десятки домов, возникли пожары

Последствия атаки РФ. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью 6 марта РФ снова ударила беспилотниками «Шахед» по Кривому Рогу Днепропетровской области. В городе повреждена инфраструктура и жилые дома. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

«Повреждены многоэтажки, лицей, предприятие, инфраструктурный объект», — сообщил чиновник.

Реклама

Детали атаки на Кривой Рог

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что произошло попадание на нескольких локациях. В частности, дрон влетел в девятиэтажный жилой дом. Людей эвакуировали.

«По предварительной информации, пострадали около 30 жилых домов, четыре учебных заведения, объект инфраструктуры и бизнеса, частное предприятие», — подчеркнул Вилкул.

Атака на Днепропетровщину

Этой ночью Силы обороны сбили в небе над областью 23 ударных беспилотника. По данным ОВА, оккупанты атаковали три района области РСЗО «Ураган», беспилотниками и артиллерией. Ранены три человека, в частности, ребенок.

Под атакой была Никопольщина. В частности, Никополь, Мировская и Покровская общины. В районе повреждена инфраструктура, несколько админзданий, предприятие, магазины, парикмахерская, частные и многоэтажные дома, автобусы, легковушки и грузовики.

Реклама

В Никопольском районе ранения получили три человека: 15-летняя девочка, 66-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Напомним, минувшей ночью, 5 марта, «Шахеды» массированно ударили по городу Кривой Рог. Произошли «прилеты». Повреждены объекты инфраструктуры.